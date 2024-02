Gjør et siste forsøk på å skape mesterligafest på «Stadion»: – Et halmstrå

Regelverket til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) sier at vinnerne av de ulike gruppene skal ha fordel av hjemmekamp i det siste av to oppgjør.

Det betyr i utgangspunktet at bergensernes hjemmekamp skal spilles 19. eller 20. mars. Da vil i så fall den nye gressmatta på Brann Stadion ikke være klar.

Dermed har Brann sendt en søknad til Uefa om å få bytte rekkefølge på de to kampene i kvartfinalen. Rødtrøyene ble nummer to i sin gruppe.

– Det stemmer. Hvis vi kan få spille hjemme sist, så kan den kampen spilles på Stadion. Det er langt fra sikkert at vi får det til. Dette er et halmstrå, men tanken om en kvartfinale i Champions League på Stadion er så fantastisk at vi prøver, forteller klubbens daglige leder Christian Kalvenes til Bergensavisen.

Skulle de få grønt lys fra Uefa, vil det likevel også være nødvendig at Branns motstander godkjenner avgjørelsen.

– Det er det ikke sikkert de vil, noe vi i så fall vil ha full forståelse for. Det er tross alt en plass i semifinalen i Champions League som ligger i potten. Men vi håper jo at det å få spille på gress i stedet for kunstgress kan være forlokkende, sier sportssjef Aleksander Olsen.

