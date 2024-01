Brann slet seg til seier i mesterligaen – møter PSG, Chelsea eller Barcelona

Amalie Eikeland ble matchvinner da hun satte 2-1 i siste ordinære spilleminutt. Hun ruget høyest inne i feltet da hun fikk hodet på pasningen fra Justine Kielland.

– Det var godt å få det målet mot slutten. Jeg synes vi fortjente det. Jeg burde scoret på en sjanse tidligere, sa matchvinner Eikeland til NRK

Det var et ekstremt vær i Bergen før kampen med mye nedbør. En kraftig vind gjorde at det nærmest regnet horisontalt på Åsane Arena.

Brann fikk en god start på kampen, men som de ikke klarte å utnytte i tellende resultat. Det 18 år gamle midtbanetalentet Signe Gaupset presenterte seg tidlig da hun sendte Amalie Eikeland igjennom, men sistnevnte kom litt for nær målvakten.

Det var likevel gjestene som tok ledelsen da de utnyttet rot inne i Brann-feltet etter sju minutter. Sarah Mattner pirket ballen i mål.

– Godt å få den

Etter 20 minutter utlignet Brann. Justine Kielland sto på riktig sted inne i feltet etter en corner da hun banket ballen i mål.

– Det var godt å få den utligningen, sa Kielland til NRK.

Bergenslaget hadde mye ball og banespillet satt til tider, men man manglet det lille ekstra framover. Tendensen fortsatte også i 2. omgang med mye bra Brann-spill i to tredeler av banen. Det var derimot før avgjørelsen falt i siste spilleminutt.

– Hele gruppespillet har vært et eventyr for norsk fotball og spesielt for Brann, sa fotballpresident Lise Klaveness i et intervju med statskanalen.

– Tøffe motstandere

I den andre kampen i gruppen spilte gruppevinneren Lyon med Ada Hegerberg uavgjort og 2-2 over Slavia Praha. Hegerberg ble byttet ut etter en drøy times spill.

Kvartfinaler og semifinaler trekkes tirsdag. I kvartfinalene trekkes toere mot en vinner fra en annen gruppe. Det betyr at Brann møter Barcelona, PSG eller Chelsea.

– Det er tøffe motstandere, men fotballfaglig er vel PSG den letteste motstanderen på en svak dag, sa Klaveness.





























