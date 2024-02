Backtalent med mål og to målgivende da Liverpool knuste Chelsea: – Pur magi

Dermed beholder Liverpool luken sin på fem poeng ned til Manchester City på 2.-plass på tabellen.

Liverpool fikk en drømmestart på kampen da Diogo Jota dro av to mann og banket vertene i ledelsen etter 23 minutter.

– For en scoring. Han gjør absolutt alt selv. Han er i kjempeform, kommenterte Andreas Toft på Viaplay.

Med fem minutter igjen av omgangen satte 20 år gamle Conor Bradley inn sitt første mål for Liverpool.

– De 38 minuttene til Bradley har vært pur magi, og her kroner han en strålende omgang med å time et helt riktig løp i helt riktig rom. Det er en glitrende scoring, kommenterte Lars Tjernås.

Og Liverpool fikk muligheten til å virkelig sette spikeren i kista da Benoît Badiashile taklet Jota innenfor 16-meteren. Dessverre for hjemmepublikummet banket Darwin Núñez straffen i stangen.

I pausen tok Mauricio Pochettino ut både kaptein Ben Chilwell, Noni Madueke og Conor Gallagher. Inn kom Malo Gusto, Mykhailo Mudryk og Christopher Nkunku.

Men i stedet for å få noen umiddelbar effekt av byttene, var det heller Dominik Szoboszlai som sendte Liverpool opp i 3-0 med en nydelig heading. Supertalentet Bradley sto for assisten i form av et innlegg.

– Det går ikke an å slå en crosspasning noe særlig bedre. Akkurat nå tror jeg at han kunne bedt ballen om å prate, for i kveld klarer han absolutt alt, skrøt Tjernås.

Nkunku satte imidlertid inn et trøstemål på tampen av kampen, men det hjalp lite da Luis Díaz økte til 4-1 med elleve minutter igjen på klokken.

