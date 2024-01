Myhra ferdig i Strømsgodset – klar for danske OB

Det bekrefter Godset på sine nettsider.

– Viljar har lagt ned en fantastisk jobb for Strømsgodset. Han har forlenget kontrakten sin med oss to ganger, vært en lojal og svært god keeper for oss og har vært en strålende ambassadør for Strømsgodset over flere år, sier leder for sport og spillerlogistikk Jostein Flo.

Myhre gjorde i januar 2019 overgang fra Odd til Strømsgodset, hvor han har notert seg med 137 kamper for A-laget.

– Viljar har hele tiden hatt en målsetting om å gå videre til et høyere nivå. Vi har takket nei til flere tilbud, men når Viljar virkelig ønsket dette så gjorde vi alt vi kunne for å få det på plass. Det skylder vi en så lojal keeper som han, sier Flo.

[ Hauge gjør comeback i Bodø/Glimt: – Revansjelysten ]