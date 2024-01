Glimt-topp: – Har akseptert et bud på Pellegrino

– Jeg kan bekrefte at vi for en time siden har akseptert et bud på Pellegrino. Han er ikke solgt, men vi har akseptert et bud, røpte Sakariassen under onsdagens pressekonferanse.

– Så er det en prosess som må gå på baksiden av det, fortsatte han.

Både TV 2, VG og Nettavisen erfarer at Pellegrinos neste klubb er San José Earthquakes i MLS.

Amahl Pellegrino har vært en nøkkelspiller for Bodø/Glimt de siste årene. To ligagull og to toppscorertitler er fasit etter tre sesonger på Aspmyra for 33-åringen.

Pellegrino blomstret relativt sent om fotballspiller. Det var først som 30-åring i Kristiansund, han for alvor skulle få det til i Eliteserien. Før den tid hadde han perioder i Bærum, Lillestrøm, Mjøndalen og Strømsgodset. Pellegrino leverte bra i 1. divisjon, men fikk det aldri helt til på øverste nivå.

I korona-sesongen 2020, scoret han 25 mål for Kristiansund, som tok en imponerende femteplass. Han endte imidlertid på andreplass på toppscorerlista, bak Bodø/Glimts Kasper Junker.

Den gode sesongen gikk ikke ubemerket hen. Pellegrino takket ja til et lukrativt tilbud fra den saudiarabiske klubben Damac, men fant seg aldri til rette på den arabiske halvøy. Etter kun tolv kamper, returnerte han til Norge, denne gangen til Bodø/Glimt.

I Bodø/Glimt leverte han sine beste år i karrieren, og endte med utrolige 55 ligamål på 71 kamper. I fjorårets sesong slo han dessuten rekord for antall målpoeng i én sesong da han scoret 24 mål og fikk 16 assist.

Storspillet til Pellegrino de siste årene har gjort at mange norske supportere har talt Pellegrinos sak i landslagssammenheng. Landslagssjef Ståle Solbakken har dog enda ikke inkludert Drammensgutten i en landslagstropp.

