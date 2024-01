Vålerenga kritisk til medieoppslag og Niso: – Aldri hatt til hensikt å gå til krig mot klubben

I en uttalelse på egne nettsider tirsdag skriver Oslo-klubben at spillerne vil få redusert sin lønn i henhold til det som hele tiden har vært planen.

– Inntrykket som er skapt av at samtlige Vålerenga-spillere er i kollektiv konflikt med klubben og motsetter seg kontraktsfestet lønnsreduksjon etter nedrykket medfører absolutt ikke riktighet, sier daglig leder Svein Graff.

– Det er viktig å presisere at spillergruppa ikke har motsatt seg å være med på lønnskutt i henhold til kontraktene, men noen stilte spørsmål om prosessen og den burde vært bedre, legger han til.

Kritiske til Niso

Flere spillere uttaler kritisk til måten spillerorganisasjonen Niso «har fremstilt saken i mediene».

– Vi er veldig glade for kommunikasjonen som ble opprettet med klubben og at man kan legge dette bak seg. Det er viktig for oss å få fram at vi aldri har hatt til hensikt å gå til krig mot klubben på noe måte, og at vi er fullt klar over vårt eget ansvar i lønnskuttet. Vi stiller oss kritiske til sitatene som ble presentert i gårsdagens artikkel. At vi har engasjert en advokat for å unngå lønnskutt i denne saken medfører ikke riktighet, sier Vegar Eggen Hedenstad, Christian Borchgrevink og Jacob Storevik i en felles kommentar.

De skal angivelig uttale seg på vegne av en samlet spillergruppe.

Vålerenga tar samtidig også selvkritikk.

– Vi erkjenner at kommunikasjonen til den enkelte spiller burde vært bedre, sier Graff.

20-25 prosent

Allerede dagen etter nedrykket fra Eliteserien skrev Oslo-klubben i egne kanaler at den var avhengig av å ta økonomiske grep.

«For Vålerenga Fotball Elite innebærer nedrykket en lønnsreduksjon for spillere og trenere på 20-25 prosent. Spillerlogistikken blir påvirket av et nedrykk. Slik er mekanismene i fotballen», het det.

Det ble også opplyst at nettoinntektene reduseres med mellom 15 og 20 millioner kroner.

VIF rykket ned etter å ha tapt kvalifiseringsfinalen mot Kristiansund over to kamper. Laget vant borteoppgjøret 2-0, men KBK slo tilbake med samme sifre i Oslo. Etter to målløse ekstraomganger vant nordmøringene 5-4 på straffer.

Det er første gang siden 2001 at Vålerenga blir å se på nivå to i norsk fotball.