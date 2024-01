Tidligere Grorud-spiller Martin Høyland tilbake i Obosligaen

– Førsteinntrykket av Sogndal er veldig bra. Jeg har vært her mange ganger før som spiller for andre lag, og jeg har alltid likt meg her. Jeg tror dette blir veldig bra, sier Høyland til sin nye klubbs nettside.

Høyland kom til Sarpsborg fra Stabæk før 2022-sesongen. I Østfold ble det 35 kamper før ferden går videre til saftbygda.

Sogndal endte ett poeng bak kvalikplass sist sesong. De starter kommende sesong borte mot nynedrykkede Vålerenga.

Høyland har i alt 37 kamper i Eliteserien for Sarpsborg og Stabæk.

