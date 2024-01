Luton sjokkerte Brighton – scoret etter 18 sekunder og vant 4-0

Med de tre poengene klatrer Luton opp på trygg grunn. Det er imidlertid bare ett poeng som skiller ned til Everton, som riktignok har spilt én kamp mer.

Det tok bare 18 sekunder før Adebayo sendte vertene i føringen. Og hjemmepublikummet fikk knapt jublet ferdig før Chiedozie Ogbene doblet ledelsen ett minutt og 59 sekunder senere.

Dermed sto Luton med 2-0-ledelse bare to minutter og 17 sekunder inn kampen. Ifølge Opta er det bare Leicester som har vært raskere til å sikre 2-0-ledelse i Premier League. De satte ballen i mål to ganger på under to minutter mot Derby i april 1998.

Tre minutter før pause ble vondt til verre for gjestene da Adebayo satte inn sitt andre mål for kvelden, før han fullbyrdet hattricket elleve minutter inn i andre omgang.

Hattricket var Lutons første på toppnivå siden danske Lars Elstrup scoret tre mål mot Norwich i september 1990.

Brighton måtte starte med en b-preget ellever. Ansu Fati, Joël Veltman, Julio Enciso, Kauro Mitoma og Solly March er ute med skader, mens Simon Adingra er med Elfenbenskysten i Afrikamesterskapet.

Sheffield United tok også en lynhurtig ledelse da Ben Brereton Díaz satte ballen i mål borte mot Crystal Palace etter bare 20 sekunder. Dessverre for tabelljumboen måtte de til slutt se seg slått 2-3.

Fulham og Everton spilte også 0-0 tirsdag kveld.

