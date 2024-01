Hjelde klar for Sunderland etter rådslaging med pappa: – Kunne ikke avslå

Sunderland bekrefter signeringen av nordmannen i sine kanaler. Leo Hjelde er sønn av den tidligere storspilleren Jon Olav Hjelde.

– Det føles flott å være her, og jeg er takknemlig for muligheten. Jeg snakket med faren min, som synliggjorde størrelsen på klubben for meg og støtten fra fansen, og da visste jeg at det var en overgang jeg rett og slett ikke kunne avslå, sier han.

– Jeg har vært i noen store klubber tidligere, og det har hjulpet meg med å utvikle meg som spiller og som person, men jeg er nå klar til å ta neste steg, legger han til.

Sportsdirektør Kristjaan Speakman er glad for å ha nordmannen på plass.

– Vi er veldig glade for å ha kjøpt Leo på permanent basis, siden han er en spiller vi har beundret en stund. Han har ferdigheter til å spille i tre forskjellige posisjoner i backlinjen vår, avhengig av formasjonen, sier han.

Hjelde har spilt for Leeds siden 2022. Han debuterte for Yorkshire-klubben i FA-cupkampen mot West Ham 9. januar 2022. Deretter fikk han Premier League-debuten mot West Ham en uke senere.

18 år gammel ble han den yngste norske spilleren noen gang til å spille en kamp i den engelske toppdivisjonen.

Hjelde, som nå har blitt 20 år, har en fortid i ungdomsakademiet til skotske Celtic. Han har også spilt for Rosenborg på ungdomsnivå.

Forsvarsspilleren står med 14 kamper for det norske U21-landslaget.

