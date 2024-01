Brentford skal rådføre seg med Norges landslagslege om Nusa

Det bekrefter Sand selv til NRK tirsdag.

– Brentford ønsker litt mer informasjon, så da skal vi prate litt sammen senere, sier han.

– Først må jeg få litt mer info fra Brentford og høre hva de sier, og så får vi se, legger landslagslegen til.

Mandag kom det meldinger om at Nusas overgang fra Club Brugge til Brentford har støtt på problemer. Trøbbelet skal ha oppstått i legesjekken.

Alvorlig?

Det var journalisten David Ornstein i The Athletic som først hevdet å sitte på opplysninger om at Nusa-handelen ikke nødvendigvis behøver å bli noe av. Sent mandag kveld kom det likelydende meldinger i andre medier.

Journalist Ben Jacobs følger engelsk fotball tett:

«Eksklusivt: Brentfords avtale rundt Antonio Nusa blir nå nesten helt sikkert ikke noe av. Årsaken er kne- og ryggproblemer under medisinsk sjekk. Forstår det slik at kneproblemet potensielt er ganske alvorlig», skriver han på X/Twitter.

Journalisten Sacha Tavolieri, som tidligere har brakt nyheter om Nusas framtid, skrev det samme.

«Har blitt fortalt at hypotesen om en mislykket medisinsk test er styrket. Brentford oppdaget løs brusk i Antonio Nusas kne og vedvarende ryggproblemer som må behandles», skriver han på X/Twitter.

Slet med ryggen

I fjor høst mistet den norske vingen kamper for både klubb- og landslag som følge av trøbbel med ryggen. Han har samtidig vært på banen for laget til Ronny Deila den siste tiden.

Tottenham, Chelsea, Liverpool og Newcastle skal også ha vært interessert i Nusa den siste tiden.

Nusa selv skal imidlertid ha foretrukket en overgang til Brentford. Det er naturlig å tenke seg at trygghet rundt spilletid har vært en faktor i avgjørelsen.

For få dager siden meldte overgangsguruen Fabrizio Romano at Brentford skulle ha gått med på å betale rundt 350 millioner kroner for den norske vingen.

Nusa fikk i fjor høst debuten for det norske landslaget og leverte svært godt.

Han ble en publikumsfavoritt etter landslagsdebuten mot Jordan 7. september, der han leverte mål og assist. I den påfølgende kampen mot Georgia hadde han to målgivende pasninger.

