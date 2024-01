The Athletic: Problemer rundt Nusa-overgangen til Brentford

Det er journalisten David Ornstein som mandag kveld hevder å sitte på opplysninger om at Nusa-handelen ikke nødvendigvis behøver å bli noe av.

Ifølge Ornstein skal det som beskrives som komplikasjoner rundt avtalen våre årsaken. Han hevder det har vært tilbakeskritt i forhandlingene.

Det åpner potensielt for andre Nusa-beilere. De skal det være flere av. Vingen ble nylig satt i forbindelse med en overgang til Tottenham.

Chelsea, Liverpool, Newcastle skal også ha vært interessert.

Nusa selv skal imidlertid ha foretrukket en overgang til Brentford. Det er naturlig å tenke seg at trygghet rundt spilletid har vært en faktor i avgjørelsen.

For få fager siden meldte overgangsguruen Fabrizio Romano at Brentford skulle ha gått med på å betale rundt 350 millioner kroner for den norske vingen. Også spilleren skulle ha gitt grønt lys med tanke på en overgang til Premier League.

Angivelig ville avtalen innebære at Nusa blir i Club Brugge ut inneværende sesong. Til sommeren slutter han seg så til Brentford.

Nusa fikk i fjor høst debuten for det norske landslaget og leverte svært godt.

Han ble en publikumsfavoritt etter landslagsdebuten mot Jordan 7. september, der han leverte mål og assist. I den påfølgende kampen mot Georgia hadde han to målgivende pasninger.

Brentford ligger i øyeblikket på 14.-plass på tabellen i Premier League.

