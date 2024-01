Spansk storavis trekker fram Glimt-trener Knutsen i Liverpool-analyse

Klopp offentliggjorde for få dager siden at han forlater Liverpool etter inneværende sesong. Spekulasjonene omkring hvem som blir hans etterfølger pågår for fullt.

Den spanske avisen Marca presenterer mandag en analyse knyttet til arbeidet som nå ligger foran ledelsen på Anfield. Avisen peker på at det blant annet må tas stilling til om man ønsker seg en ny Klopp eller en manager som står for en annen retning.

Avisen skriver at den har benyttet analyseverktøyet Coachinside for å gjøre et objektivt trenersøk basert på gitte parametere. Preferanser med hensyn til formasjon og spillestil er blant annet lagt vekt på.

Arbeidet har munnet ut i at avisen trekker fram tre aktuelle navn som Klopp-erstattere. To av dem, Xabi Alonso og Luis Enrique, har vært nevnt i flere sammenhenger siden tyskeren kunngjorde at han gir seg.

Det tredje navnet er Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen. Han presenteres som en trener som har en stil som minner mye om Klopps. Videre henvises det til at bergenseren står for en ballbesittende spillestil og sverger til 4-3-3.

Avisa Nordland konfronterte Knutsen med Marca-analysen mandag ettermiddag.

– Det er hyggelig det. Identiteten forstår jeg, men utover det tror jeg de andre navnene er betraktelig bedre. Det er et lite stykke fra Glimt til Liverpool, men det er hyggelig at det vi gjør i Glimt blir lagt merke til. Du vet at vi er opptatt av kollektiver og ikke enkeltpersoner, svarer Glimt-treneren.

