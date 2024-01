Klopp vil ha fokus på Liverpools prestasjoner: – Vi skal ikke feire «gamle» menn på sidelinjen

De rødkledde fra Merseyside gjorde kort prosess med Norwich og avanserte til 5. runde i FA-cupen med 5-2 på Anfield.

Etter kampen fikk Klopp spørsmål om den emosjonelle gesten han fikk fra vertenes supportere i minuttene før avspark.

– Jeg sa til fansen at de ikke behøvde å gjøre noe spesielt siden jeg allerede vet hvor sterkt båndet mellom oss er. I kampene er vi nødt til å krige og ikke feire «gamle» menn på sidelinjen, sa tyskeren ifølge BBC.

Den karismatiske Liverpool-treneren ber om at supporterne og resten av klubben har fokus på de avgjørende månedene av sesongene. Liverpool kjemper om sølvtøy på hele fire fronter.

– Det var den første kampen etter nyhetene. Nå kan vi bli vant til det, fortsatte tyskeren.

Liverpool-kaptein Virgil van Dijk fikk også spørsmål om den kommende avgangen til Klopp.

– Ingenting har endret seg for vår del akkurat nå. Det har gitt oss muligheten til å skape flere minner, og vi visste at ting kom til å bli annerledes i dag. Vi har vært gjennom så mye sammen og jeg er så takknemlig for alt han har gjort for meg, familien min og karrieren min. Hvorfor ikke avslutte det på best mulig måte?, spurte Van Dijk retorisk.