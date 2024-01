FA-cupkampen mellom West Bromwich og Wolverhampton stanset etter tribunebråk

Spillerne på begge lag forlot gressmatta og gikk i garderoben etter rundt 85 spilte minutter.

Bråket oppsto etter at Wolves tok ledelsen 2-0.

Sky Sports skriver at politi og andre banemannskaper jobber for å få situasjonen under kontroll. West Bromwich-spiller Kyle Bartley skal ha vært oppe på tribunen og hentet et barn ned på banen.

Flere West Brom-supportere skal ha hatt seg inn på banen.

Pedro Neto scoret kampens første mål drøye fem minutter før pause. Metheus Cunha doblet så for Wolves etter 78 minutter.

Ingen av de to klubbene har foreløpig omtalt episoden i sine mediekanaler.

Det er ikke kjent når kampen gjenopptas.