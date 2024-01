Vålerengas Ofkir lånes ut til tyrkisk klubb

Vålerenga bekrefter l åneavtalen på sine nettsider. Den strekker seg fram til sommeren, men Manisa har opsjon på kjøp.

– Det begynte med interesse fra Manisa i vinter, og nå har klubbene blitt enige om et utlån. Tyrkia er et land med en rik historie og mennesker som elsker fotball. Det er et eventyr jeg gleder meg til å ta fatt på, og er takknemlig for at jeg får muligheten, sier Ofkir.

Kantspilleren legger til at han kommer til å følge med laget i 1. divisjon neste sesong.

– Jeg er født i Oslo, og Vålerenga er klubben i midt hjerte. Jeg ønsker alle i Vålerenga-familien masse lykke til i år, og håper gutta leverer fra første til siste serierunde. Jeg kommer til å følge med, og forhåpentligvis sees vi kanskje i sommer, fortsetter han.

Ofkir ble hentet til hovedstadsklubben foran fjorårssesongen etter å ha imponert stort i Sandefjord-trøya. I Vålerenga ble han imidlertid ingen stor suksess, og på 35 kamper ble det seks mål og seks målgivende pasninger. To av scoringene kom i Eliteserien, den siste 5. august.

Vålerenga har allerede kvittet seg med Fredrik Oldrup Jensen og Vitinho i vinter. I tillegg skal angrepsspiller Andrej Ilic være ønsket av flere klubber.

Manisa ligger på 10.-plass i 1. divisjon i Tyrkia, som er nivå to i landets divisjonssystem.