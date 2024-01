Tryllet Brann videre i mesterligaen: – Blir for mye for meg

Scoringen, som offisielt ble notert som et selvmål, ga Brann 1-0-seier på bortebane og garantert 2.-plass før siste runde.

Aurora Mikalsen var som Gaupset svært delaktig i at det ble Brann-triumf, med flere redninger av høy klasse.

Brann var første norske deltaker i mesterligaens gruppespill og brøt en ny barriere ved å ta seg videre. Laget har tatt tre seirer på like mange kamper mot Slavia og St. Pölten og i tillegg tatt poeng fra selveste Lyon.

Laget trengte ett poeng i Mlada Boleslav, noen mil fra Tsjekkias hovedstad, for å sikre avansement allerede torsdag. Brann dominerte fullstendig den første halvtimen, men trengte etter hvert marginer og gode redninger av Aurora Mikalsen for å holde nullen.

– Det var ikke akkurat forhold til å spille fotball, og vi måtte virkelig grave dypt. Banen var dritt, men vi vant, og det er det som teller, sa Mikalsen til NRK.

Tribunestøtte

– Og se på de bak meg. Vi hørte våre fans bedre enn hjemmefansen. Det er deilig å være ute i Europa og få støtte som om vi er på hjemmebane. la hun til før hun ble svar skyldig på spørsmålet om hva dette betyr.

– Nei, jeg klarer ikke. Det blir for mye for meg.

Slavia hadde hatt alle de største sjansene i 2. omgang da Gaupset i det 65. minutt ble spilt fram på venstresiden, rundet Molly McLaughlin og slo hardt inn foran mål. Via keeper Olivie Lukasova spratt ballen inn i nettet.

Det betyr at det i mars blir kvartfinaler mot en av de store i europeisk kvinnefotball.

Imponerende

Brann var eneste debutant i denne sesongens gruppespill, og hadde den klart laveste klubbkoeffisienten. Laget var litt heldig med trekningen, men imponerte desto mer.

Siste gruppekamp mot St. Pölten på Åsane Arena onsdag kan spilles med lave skuldre og blir en anledning for bergenspublikumet til å feire lagets prestasjon.

Brann gikk rett i strupen på Slavia med høyt press, og etter halvannet minutt skapte laget en kjempesjanse etter et fint angrep regissert av lagkaptein Cecilie Redisch Kvamme. Gaupset kom gjennom på kant og slo inn til Rakel Engesvik, som sleivet ballen utenfor åpent mål.

Etter en halvtime hadde Brann hatt 67 prosent ballbesittelse og fire ganger så mange fullførte pasninger som hjemmelaget, men mange store sjanser ble det ikke.

Den neste store kom i det 43. minutt, da det som trolig var et innleggsforsøk fra Kvamme seilte over keeper og traff innsiden av stolpen. Muligheten kom etter fine kombinasjoner mellom Gaupset, Justine Kielland, Engesvik og Kvamme.

Lurte dommeren

I omgangens siste minutt måtte Mikalsen vise klasse da hun kastet seg i full lengde og reddet Tereza Szewieczkovas skudd fra returrommet.

Så viste målvakten rutine da hun hardt presset så corneren havne i mål via hennes hender. Hun kastet seg ned, og den italienske dommeren blåste for angrep på keeper, til enorme Slavia-protester. TV-bildene viste ingen bevis på at Mikalsen hadde vært utsatt for noe ulovlig.

Fra det 55. til det 58. minutt kom Slavia til tre store sjanser. Først brøt Haleigh Stackpole gjennom på kant og spilte inn til Tereza Krejcirikova, som ble taklet av Kvamme inne i målgården.

Så nikket McLaughlin på Michelle Xiaos hjørnespark fra høyre, men Mikalsen flyttet seg lynraskt og slo til corner ved stolpen. I etterkant av det hjørnesparket skjøt Xiao via Kielland, men Mikalsen fistet dupperen over mål.

Så scoret Gaupset, og det tok mye av piffen ut av hjemmelaget, som trengte to mål for å holde liv i sin teoretiske mulighet til å gå videre. Mikalsen holdt nullen og ledet an i elleville jubelscener.