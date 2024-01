Guardiola: – Haaland rekker ikke Tottenham-kampen

Haaland har ikke spilt kamp siden 6. desember.

Guardiola fikk spørsmål om Haaland tidlig på en pressekonferanse i Manchester torsdag.

– Tottenham kommer for tidlig for Erling, men han nærmer seg. Han har trent med laget, men ikke perfekt. Vi avventer litt til, sa manageren.

Haaland har slitt med en stressreaksjon i en fot i lengre tid.

Guardiola sa også at Kalvin Phillips på det nærmeste er klar for utlån til West Ham, og at han reiste for en medisinsk test i London onsdag.

Manchester City spiller hjemme mot Burnley i Premier League kommende onsdag.