Liverpool holdt unna sent Fulham-trykk – møter Chelsea i ligacupfinale

Før onsdagens bortekamp hadde Merseyside-klubben en 2-1-ledelse fra det første oppgjøret i Liverpool.

Gjestene fikk en drømmestart på kampen da Luis Díaz banket dem i ledelsen etter bare elleve minutter. Fulham-keeper Bernt Leno hadde imidlertid gode muligheter til å redde skuddet.

– Keeperspillet er svakt, men det er flott av Diaz, kommenterte Kasper Wikestad på Viaplay.

– Det er skrøpelig av Leno, istemte Lars Tjernås.

Godt over halvveis ut i andre omgang utlignet Issa Diop for Fulham, men det holdt likevel ikke for Marco Silvas menn som må se ligacupfinalen på TV.

Liverpool måtte klarte seg uten Mohamed Salah, som skadet seg i en kamp for Egypt under Afrikamesterskapet. Til gjengjeld var endelig Andy Robertson tilbake i troppen etter å ha vært ute med skade siden oktober. Skotten satt imidlertid hele kampen på benken.

Finalen spilles 25. februar på Wembley stadion i London.

