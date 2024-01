Chelsea smadret Middlesbrough og er klar for finale i ligacupen

Dermed er blåtrøyene klar for finale med 6-2 sammenlagt. Chelsea-fansen var spent etter 0-1-tap på bortebane, men kunne smile tidlig tirsdag kveld.

Etter en kvikk start gikk det helt i oppløsning for Boro. 1-0-målet kom etter 14 minutter da Raheem Sterling satte gjestenes forsvar under press og Jonny Howson dyttet ballen i eget mål.

Kvarteret senere kom et nytt, flott Chelsea-angrep som endte med at Enzo Fernández styrte inn 2-0. Axel Disasi og Cole Palmer rakk også å score før pause, og dermed var det meget komfortabelt for vertene inn i de siste 45 minuttene.

Etter pause kunne dermed Chelsea bytte flere spillere og kose seg mens de fortsatte å styre kampen. Gjestene hadde nok med å unngå et styggere tap, men det klarte de ikke helt.

Etter 76 minutter fikk Palmer nemlig ballen i farlig posisjon, og han var rask til å dytte den videre inn i nettet med bredsiden. Ytterligere fire minutter senere stormet Noni Madueke igjennom og økte til 6-0 etter å ha fintet av Boro-forsvaret.

På tampen fikk bortesupporterne omsider noe å juble for. Morgan Rogers var kald alene med keeper og reduserte til 1-6.

I finalen skal Chelsea møte enten Liverpool eller Fulham. De to møtes på Craven Cottage onsdag, der gjestene Liverpool har med seg 2-1-ledelse fra det første møtet.

