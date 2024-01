Publiserte treningsbilder av Haaland: – Å, som jeg har savnet dette

Haaland har slitt med en fotskade i lang tid. Han har ikke spilt kamp for klubblaget siden 0-1-tapet for Aston Villa 6. desember.

Mandag skriver Manchester City følgende på egne nettsider om spillertroppen som i øyeblikket befinner seg i Abu Dhabi på treningsleir:

«City-troppen var nok en gang i godt humør, og Erling Haaland og John Stones deltok også på økta på veien mot en retur etter skade».

Også Haaland har lagt ut et bilde av seg selv på trening på Instagram.

– Å, som jeg har savnet dette, skriver jærbuen.

Manager Pep Guardiola opplyste nylig at nordmannen kan være på banen igjen i slutten av måneden.

– Ja, han har hatt et lite tilbakeslag. Han har det bra, men har et lite problem som skaper ubehag i føttene, sa spanjolen for ti dager siden.

– Forhåpentligvis er han klar i slutten av denne måneden. Beinet trenger tid til å leges. Med alle skader kan du gjøre hva du vil, men det handler om tid, la Guardiola til.

Citys neste kamp er mot Tottenham i FA-cupen fredag 26. januar.

