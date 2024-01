Ildhusøy scoret i London-derby – måldobbel for Terland

Det var like før pause at Ildhusøy scoret sitt tredje ligamål for sesongen. Hun tok Tottenham opp i 2-1 på veien mot tre bortepoeng i London-derbyet.

Tidligere søndag sto Terland igjen fram for Brighton med to scoringer. Hun gjorde lagets siste og første da Bristol City ble slått 3-2. Avgjørelsen falt fem minutter på overtid.

– Det var helt nydelig. Da skjønner man at man mest sannsynlig har vunnet kampen. Det er en enormt deilig følelse, sa Terland til NRK etter den dramatiske hjemmeseieren.

Det er bare to spillere som har scoret oftere enn den norske landslagsspilleren i superligaen denne sesongen: Khadija Shaw (12) og Lauren James (10). Terland står med ni mål.

Maria Thorisdottir og Guro Bergsvand spilte også samtlige minutter for Brighton søndag.

Det ble også en hel kamp på Guro Reiten i Chelseas 3-1-kamp mot Manchester United, mens Maren Mjelde ble sittende på benken. Etter pause slapp Lisa Naalsund til for United.

Sophie Román Haug ble byttet ut etter 79 minutter for Liverpool i 1-5-tapet borte mot Manchester City.

Chelsea topper tabellen med 28 poeng fra elleve kamper. Nærmest teten er Manchester City (25) og Arsenal (25).