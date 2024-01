Dødballer stoppet Arsenals marerittrekke i Palace-overkjøring: – Brutale

– Der var en fantastisk laginnsats. Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å score to mål i dag. Vi vet hvor gode vi er, og i dag fikk vi vist det, sa Martinelli til TNT Sports.

Arsenals rekke uten seier endte på fire kamper. «The Gunners» kom fra tre strake tap og hadde ikke vunnet siden 2-0-møtet mot Brighton 17. desember.

Martin Ødegaard & co. er likevel ikke helt avskrevet i tittelkampen. Etter lørdagens seier klatret Arsenal opp på 3.-plass, og det skiller to poeng til Liverpool. Serielederen har én kamp mindre spilt.

– Vi har en stor sesong foran oss. Vi skal gjøre vårt beste for å klare det (vinne tittelen), sa Martinelli.

Det tok bare ti minutter før Gabriel stanget Arsenal i ledelsen på en corner fra Declan Rice.

Og brasilianeren bidro sterkt til at det ble tomålsledelse til pause. Hans nikk gikk inn via Palace-keeper Dean Henderson etter et hjørnespark fra Bukayo Saka.

– En ny variant, men også denne gang mot bakerste stolpe. Arsenal er brutale på offensive hjørnepark, kommenterte Roar Stokke på Viaplay.

Etter hvilen økte Leandro Trossard til 3-0 etter nydelig kontringsarbeid fra han og Gabriel Jesus, før Gabriel Martinelli satte inn to raske mål på overtid og fastsatte resultatet.

Lørdagens tap føyer seg inn i rekken av svake Palace-resultater den siste tiden. Roy Hodgsons menn står med bare én seier på sine elleve siste kamper. Det gjør også at de ligger nede på 14.-plass med bare 21 poeng etter like mange serierunder.

