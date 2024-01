Toney blir kaptein i comebacket: – Han er som en åtte år gammel gutt

Lagets trener Thomas Frank bekreftet fredag at den engelske spydspissen går rett inn på laget i hjemmekampen mot Nottingham Forest. Han skal attpåtil lede Brentford som kaptein.

– Han gleder seg utrolig mye. Han er som en åtte år gammel gutt som bare vil ut og spille sin første kamp. Bare ren glede, og jeg ser inn i øynene på en spiller som er veldig forpliktet til det han skal gjøre her. Jeg kan bekrefte at han starter i morgen og at han kommer til å være kaptein, gliste Frank da han møtte pressen.

Brentford-spissen ble i mai i fjor utestengt fra all fotballrelatert aktivitet som følge av brudd på gamblingreglene til Englands fotballforbundet (FA).

Han var i september tilbake på treningsfeltet, og onsdag var han igjen et fullverdig medlem av Brentford-stallen.

– Jeg er veldig sikker på at han er klar for 90 minutter. Han kommer til å være stappfull av adrenalin og løpe som han aldri har gjort før. Han er i god fysisk form, sa Frank.

