Beckenbauer hyllet i München – klubbpresident advarte mot ytre høyre-bølge

Minnestunden ble åpnet med at Bayern München-legendene Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner og Bastian Schweinsteiger stilte opp på banen med blomster, mens den tyske tenoren Jonas Kaufmann sang den italienske versjonen av «Time to Say Goodbye».

På tribunene til Allianz Arena fulgte en stor skare av fans minnestunden, og rundt midtsirkelen var det plassert flere kranser fra store fotballklubber som Barcelona og Liverpool.

Under markeringen holdt Bayern Münchens ærespresident Uli Hoeness en tale hvor han takket Beckenbauer for hans innsats for tysk fotball. Men han brukte også store deler av talen til å advare mot det høyreradikale partiet AfDs fremmarsj i Tyskland.

– Vi må tilbake til der vi alle er stolte av landet vårt. Men jeg vil understreke veldig tydelig at jeg ikke ønsker at AfD skal være en del av denne prosessen, sa Hoeness til stor applaus fra tribunene.

Tidligere denne uken oppfordret Freiburg-trener Christian Streich tysk fotball til å demonstrere mot økende høyreekstremisme i landet. Under minneseremonien fredag fulgte Bayer Leverkusen-trener og tidligere Bayern München-spiller Xabi Alonso opp.

– Vi må være tydelige og stå opp til våre verdier, sa han under sin tale.

Beckenbauer gikk bort søndag 7. januar, 78 år gammel. Han spilte for Bayern München mellom 1964 og 1977 og anses som en av tidenes beste fotballspillere.