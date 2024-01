Atlético klare for kvartfinale etter cupdrama mot Real Madrid

Atlético-vingback Samuel Lino scoret 1-0 for vertene etter 39 minutter på en kontring, men lagene gikk til pause på 1-1 etter en tabbe fra keeper Jan Oblak. Like før pause forsøkte sloveneren å bokse ut et frispark fra Luka Modric, men sisteskansen endte opp med å sende ballen i eget nett.

Álvaro Morata scoret for Atlético i det 57. minutt, før landslagskollega Joselu headet inn 2-2 ti minutter før full tid. Dermed var det duket for ekstraomganger.

Der ble stjernespiller Antoine Griezmann sentral for «rojiblancos». Etter å ha fått ballen ute til høyre i det 100. minutt, dro han seg innover og satte ballen i nettet bak Andrij Lunin.

Real Madrid fikk annullert et mål for offside 11 minutter senere, og etter 119 minutter punkterte Atlético kampen på en kontring. Memphis Depay hadde ballen på kanten av 16-meteren, og trillet den til Rodrigo Riquelme, som var ledig. Spanjolen plasserte ballen kontrollert i mål, og hjemmelaget kunne slippe jubelen løs.

Kampen var det andre av tre Madrid-derbyer på mindre enn en måned, og hjemmelaget fikk revansje etter 5-3-tapet i supercupens semifinale forrige uke. Tapet gjør at Real Madrid nå har røket på totalt to tap i alle turneringer denne sesongen.