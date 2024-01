Taaje klar for Strømsgodset – gjenforenes med Isnes

Godset opplyser om overgangen på sine nettsider torsdag.

Godset-trener Jørgen Isnes hadde Taaje som elev i KFUM Oslo for noen år tilbake. I etterkant ble stopperen klar for Sandefjord, der han har spilt i to år.

Nå får han igjen Isnes som sjef.

– Det blir veldig gøy, og jeg har blitt litt mer voksen siden sist Jørgen trente meg. Det fungerte veldig bra da og det har jeg tro på at det skal gjøre nå også, sier Taaje.

Han stoppet på 58 kamper for Sandefjord. Ønsket om en overgang til Godset var sterkt.

– Jeg er veldig glad og lettet for at det har kommet i orden. Det har vært en lang prosess og noen lange dager, men nå er alt i boks og jeg er Godset-spiller. Som Buskerud-gutt har jeg hatt tilknytning til Godset hele livet, sier Taaje.

26-åringen har også spilt for Kjelsås, HamKam og Hallingdal gjennom karrieren.

Godset serieåpner borte mot Molde 1. april.