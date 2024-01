Salah ut med skade – Egypt reddet viktig poeng

Liverpool-stjernen satt seg ned på gresset like før hvilen. Noen minutter senere ble det klart at han ikke kunne fortsette. TV-bildene tydet på at 31-åringen hadde trøbbel med låret.

Bare noen sekunder etterpå ble vondt til verre for Egypt da Mohammed Kudus sendte Ghana i ledelsen. West Ham-profilen skaffet seg plass like utenfor 16-meteren og banket ballen i mål.

Med 20 minutter igjen utlignet Egypt etter en kjempetabbe av Ghana-forsvaret. Inaki Williams spilte ballen tilbake, men der var bare Omar Marmoush som takket for gaven og utlignet.

Deretter fulgte noen dramatiske minutter. Like etter utligningsmålet sendte Kudus Ghana tilbake i ledelsen, men heller ikke Ghana fikk juble lenge. To minutter etterpå pirket Mostafa Mohamed inn 2-2-målet.

Ghana har et tøft utgangspunkt i puljen etter uavgjortkampen. De er sist og er avhengig av hjelp for å ta seg videre. Tabelltopp Kapp Verde og Mosambik spiller fredag.

Egypt på sin side er nummer to og har alt i egne hender. De møter Kapp Verde i siste kamp. Der håper de å ha Salah med i jakten på avansement.

Egypt har vunnet afrikamesterskapet sju ganger. Det er flest av alle. Kamerun følger nærmest med fem finaletriumfer.

