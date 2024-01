Dødssyke «Svennis» kan få Liverpool-drømmen oppfylt

75 år gamle Eriksson er rammet av kreft i bukspyttkjertelen og fortalte nylig til Sveriges Radio at han ikke har lenge igjen å leve.

I samme moment røpet den svenske trenerlegenden at han gjennom hele sin fantastiske karriere har hatt en drøm om å trene Liverpool.

– Faren min er fortsatt i live og er fortsatt Liverpool-supporter, og jeg er også Liverpool-supporter, det har jeg alltid vært. Så jeg har alltid ønsket å bli Liverpools manager, men nå vil det med sikkerhet ikke skje, sa «Svennis» i et intervju med Sky News.

Den uttalelsen førte til et skred av støtteerklæringer i sosiale medier. Mange tok også til orde for at det måtte være mulig å realisere den dødssyke trenerens drøm.

Samtaler er tatt

Liverpool-legenden Robbie Fowler skrev i et svar at telefonsamtaler allerede var tatt i sakens anledning.

Veldedighetskampen mellom Liverpool og Ajax 25. mars kan nå bli anledningen der Eriksson får sjansen til å lede Merseyside-klubben.

– Det var jeg ikke klar over. Jeg vet at kampen skal spilles, og jeg er faktisk invitert dit som tilskuer, men at jeg eventuelt får sjansen som trener har jeg ikke hørt noe om. Men kommer tilbudet, takker jeg selvfølgelig ja, sier Eriksson til Good Morning Britain.

Den svenske Liverpool-legenden Glenn Hysén mer enn antyder også at det jobbes hardt med å sette Erikssons drøm ut i live.

– En kar som er veldig involvert i denne kampen, ringte meg faktisk nylig og spurte om «Svennis». Jeg håper virkelig det blir noe av, det ville vært fantastisk. Hvis han nå er i stand til å komme seg dit, sier Hysén til Aftonbladet.

Enorm karriere

Eriksson har vært fotballtrener i en rekke land gjennom en over 40 år lang trenerkarriere. Han har blant annet vært landslagssjef i England, og han ledet storlag som Benfica, Roma, Lazio og Manchester City.

«Svennis» vokste opp i Torsby i Värmland og var selv fotballspiller før han ble trener for Degerfors allerede som 28-åring. Han nøt deretter stor suksess med IFK Göteborg, som han ledet til triumf i Uefa-cupen, og det åpnet veien for store treneroppdrag utenlands.

Hans siste treneroppdrag var som landslagssjef for Filippinene i 2018 og 2019.