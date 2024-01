Ajer tilbake i Brentford-tap – West Ham skled på bananskall i cupen

Kampen måtte til slutt avgjøres i ekstraomganger der Matheus Cunha ble matchvinner for Wolves.

Ajer var sist i aksjon i 0-1-tapet hjemme mot Arsenal i Premier League 25. november. Før ligakampen mot Luton uka etter skadet nordmannen ankelen under oppvarmingen.

I bortekampen mot Wolverhampton var det midtstopperkollega Nathan Collins som sendte Brentford i ledelsen mot gamleklubben etter bare 13 minutter.

West Ham-smell

Portugiseren Nélson Semedo utlignet for Wolves snaue ti minutter før hvilen, men kort tid etter sidebyttet var gjestene igjen i ledelsen etter scoring fra Neal Maupay.

Etter en drøy time var det over for Ajer. Han ble erstattet av sin skandinaviske forsvarskollega Mathias Jørgensen. Fra benken så Ajer Nathan Fraser utligne til 2-2 og til slutt Cunha avgjøre. Med fem minutter igjen fikk Brentford et mål annullert grunnet offside.

Sørvest i England skled West Ham på en ordentlig bananskall borte mot Bristol City. Mannskapet til David Moyes skapte flere store sjanser, men Premier League-klubben tapte 0-1.

Rødt kort

Kort tid ut i annen omgang ble Saïd Benrahma utvist etter å ha satt knottene i brystet på Joe Williams. Forrige gang Bristol slo West Ham var tilbake i 1978.

Manchester Uniteds neste motstander i FA-cupen blir Newport. Sistnevnte slo nivå fem-laget Eastleigh 3-1 på fremmed gress.

Videre til 4. runde i den tradisjonsrike turneringen er Luton, som snudde fra 0-1 til 2-1-seier mot Bolton fra 1. divisjon. Birmingham kan også se fram til en ny utslagsrunde etter hjemmeseier mot Hull med 2-1.

[ Villa snublet på Goodison – verdensmester Martinez hindret Everton-seier ]