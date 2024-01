Sønstevold klar for den italienske storklubben Roma: – Var ikke i tvil

Sønstevold bekreftet Inter-exiten på sin egen Instagram-konto tirsdag morgen. Like etter ble hun bekreftet som Roma-spiller.

– Etter to og et halvt år i Inter er det på tide å si farvel. Jeg vil gjerne takke dere for alt vi har opplevd sammen, skrev Sønstevold til Inter-fansen.

– Jeg setter på alle opp- og nedturer, og dette er minner jeg vil ta med meg resten av livet, la hun til.

Kontrakten med Roma strekker seg fram til sommeren 2025. Hun blir lagvenninne med blant andre Emilie Haavi i hovedstadsklubben.

Stor ære

Roma er regjerende ligamester i Italia og deltar i Champions League.

– Det er en stor ære å være her, og jeg er veldig glad for denne overgangen. Så snart jeg fikk tilbudet, var jeg ikke i tvil om at jeg skulle velge Roma. Dette er det beste laget i Italia de siste sesongene, sier Sønstevold i en uttalelse på sin nye klubbs nettsider.

– Jeg håper at jeg sammen med de nye lagvenninnene mine kan bidra til at klubben vinner trofeer, legger hun til.

Roma kvinnefotball-sjef Betty Bavagnoli er glad for å ha Sønstevold på plass.

– Vi ønsker Anja hjertelig velkommen. Hun er en erfaren spiller vi har lett etter, og som allerede kjenner ligaen vår, sier Bavagnoli.

– Vi er ikke i tvil om at Anja umiddelbart vil kunne hjelpe laget, gitt det tette kampprogrammet som venter oss, legger hun til.

Fortid i LSK

Den 31 år gamle forsvarspilleren kom til Inter fra et kort opphold i den franske klubben Fleury. Tidligere har Sønstevold spilt for LSK Kvinner og Kolbotn.

Hun kommer fra Ammerud i Oslo.

Forsvarsprofilen har spilt 31 landskamper for Norge og scoret ett mål.