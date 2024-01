Manchester City-høring har fått dato: – Skal behandles på et helt annet nivå

Masters uttalte seg om Citys pågående sak om over 100 påståtte brudd på ligaens finansielle regler tirsdag.

Nylig ble Everton og Nottingham Forest anklaget for regelbrudd. Everton fikk dessuten poengstraff tidligere i sesongen.

Tirsdag fikk Masters spørsmål om hvorfor sakene mot Nottingham og Everton går raskere gjennom systemet enn den mot City.

De to førstnevnte klubbene er anklaget for langt færre regelbrudd enn den regjerende seriemesteren.

– Jeg forstår spørsmålet, men det er veldig forskjellige saker. Uansett hvilken klubb det er som har brutt reglene, er de i samme posisjon som Nottingham og Everton, sa Masters.

– Må behandles på et helt annet nivå

Han bekreftet så at en høring i saken mot Manchester City er satt.

– Størrelsen og innholdet av anklagene mot City gjør at det må behandles på et helt annet nivå. Det er satt en dato for høringen, men jeg kan ikke si når.

Manchester-klubben anklages for over 80 brudd på det økonomiske regelverket i ligaen, samt 30 flere angivelige brudd for uvillighet til å bidra med å samarbeide i etterforskningen.

Anklagene ble offentliggjort i februar i fjor.

Streng straff

Hvis de blir funnet skyldige, kan de risikere poengtrekk eller til og med utvisning fra ligaen.

Everton fikk ligaens største straff i historien tidligere denne sesongen. Merseyside-klubben fikk et poengtrekk på ti poeng, etter brudd på ligaens økonomiske fair play-regler. Den straffen er anket.

Antallet anklager og skalaen på Manchester Citys angivelige brudd betyr at enhver potensiell straff klubben vil få, sannsynligvis vil bli langt strengere.