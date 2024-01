Kenneth Dokken blir ny trener i Odd: – En fantastisk følelse

Odd har vært på jakt etter ny trener etter at Pål Arne «Paco» Johansen tok over svenske Häcken.

Nå hentes Kenneth Dokken fra sin assistentrolle i danske AGF Aarhus. Han har skrevet under på en treårskontrakt, bekrefter klubben på sine nettsider.

– Det er en fantastisk følelse! Nå gleder jeg meg skikkelig til å komme i gang for fullt. Odd er noe spesielt for meg, og jeg ser virkelig fram til å komme tilbake til Skagerak Arena. Fotballen jeg håper publikum vil få se i 2024 er at vi er fremoverrettet - både med og uten ball, sier Dokken.

Klubben opplyser at Dokken for tiden er på treningsleir med AGF og at de vil kalle inn til en pressekonferanse når den nye treneren er på plass i Skien.

Dokken jobbet som assistent for Dag-Eilev Fagermo i Vålerenga i 2021. Deretter gikk veien videre til danske AGF Aarhus. Der jobbet han under hovedtrener David Nielsen i fem måneder før sistnevnte fikk sparken.

Den profilerte tyske treneren og norgesvennen Uwe Rösler tok over AGF etter Nielsen. Rösler beholdt Dokken som assistent i trenerteamet.

Rösler og Dokken ledet AGF til en tredjeplass i ligaen sist sesong, og ble dermed klare for conferenceliga-kvalifisering den påfølgende sesongen.

Dokken skal prøve å forbedre det som ble en middelmådig Odd-sesong i fjor. Skien-laget endte på en tiendeplass.

