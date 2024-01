Filip Delaveris og Brann skiller lag

På sitt nettsted opplyser Brann at partene er enige om å avslutte Delaveris’ arbeidsforhold.

23-åringen kom til Bergen fra nederlandsk fotball foran 2021-sesongen. Den endte med nedrykk, og etter det har ikke Delaveris klart å spille seg inn i Brann-laget.

Han var lånt ut til KFUM i 2022 og til Jönköpings Södra og Sandnes Ulf i fjor.

– Hans periode i Brann ble verken som vi eller han selv ønsket, og sammen har vi kommet fram til at det er til begges beste at han prøver noe nytt. Vi ønsker å takke Filip for innsatsen og ønsker ham lykke til videre med karrieren sin, sier konstituert sportslig leder i Brann, Per-Ove Ludvigsen.