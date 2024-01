Everton og Nottingham Forest anklages for økonomiske regelbrudd

Beslutningen fra ledelsen i Premier League er referert av en rekke medier, blant dem Daily Mail og The Athletic. Klubbene bekrefter dem også.

Både Everton og Nottingham kan begge i ytterste konsekvens bli trukket poeng.

I uttalelser fra klubbene heter det at de er gjort kjent med prosessen som er igangsatt mot dem.

Everton opplyser at anklagene er knyttet til klubbenes økonomiske aktivitet i sesongene 2019/20, 2020/21, 2021/22 og 2022/23. Klubbens kostbare stadionprosjekt med en prislapp på 760 millioner pund har gjort den sårbar for en anklage.

Peker på regelsvakhet

Everton ble senest i november i fjor trukket ti poeng for brudd på de samme reglene. Det er den største sanksjonen som noen gang er ilagt en klubb på øverste nivå i engelsk fotball.

Merseyside-klubben anket den avgjørelsen 1. desember.

I uttalelsen som er publisert mandag skriver at den nå må svare for forhold som stammer fra de samme økonomiske periodene som den allerede har fått sanksjoner for.

«Dette er en klar svakhet i Premier Leagues regelverk», skriver klubben.

I uttalelsen fra Nottingham heter det på sin side:

«Nottingham Forest tar til etterretning uttalelsen fra Premier League som bekrefter at klubben i dag er siktet for brudd på ligaens lønnsomhets- og bærekraftsregler. Klubben har til hensikt å fortsette å samarbeide fullt ut med Premier League i denne saken og er sikre på at vi får en rask og rettferdig løsning».

Forest-plan

Klubber i den engelske toppdivisjonen kan ikke gå med et større underskudd enn 105 millioner pund, som tilsvarer 1,38 milliarder kroner, over en treårsperiode. For Forest sin del er imidlertid tallet lavere ettersom de tilbrakte 2020/2021- og 2021/2022-sesongen i mesterskapsserien, som er nivå to i England.

Etter opprykket i 2022 har Forest brukt om lag 250 millioner pund på nye spillere.

Ifølge The Athletic skal Forest bruke salget av Brennan Johnson til Tottenham som en del av sitt forsvar for å slippe straff. Salget skal ha skjedd etter regnskapsføringen som la grunnlaget for den ferske anklagen. The Athletic hevder å vite at klubbene vil ha fram til 24. mai på å svare på anklagene. Det er fem dager etter siste serierunde i inneværende sesong.

Manchester City er stadig under etterforskning for mer enn hundre brudd på de finansielle spillereglene i perioden 2009 til 2018. Det er uvisst når det kommer en konklusjon i den saken.

