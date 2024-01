Salah reddet Egypt fra flause i mesterskapsåpningen dypt på overtid

Mosambik har aldri vunnet en kamp i afrikamesterskapet. Dermed hadde det vært et skikkelig sjokk om de skulle slå Egypt, som har vunnet mesterskapet sju ganger.

Mostafa Mohamed sendte Egypt oppskriftsmessig i ledelsen etter bare to minutter, men i løpet av tre minutter i annen omgang sørget Witi og Clésio for at Mosambik overraskende ledet.

Føringen holdt de på helt til langt inne i overtiden. Da fikk Egypt straffe etter en VAR-sjekk. Salah var sikker og sørget for poengdeling.

Tidligere søndag spilte Nigeria og Guinea 1-1.

[ Tunge stjerneforfall i Premier League – storklubber mister kjempeprofiler ]