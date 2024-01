Guardiola hyller Bobb: – Å ha en slik spiller er fantastisk

Bobb ble byttet inn med ti minutter igjen og ble matchvinner da han satte inn 3-2 i overtiden. Nordmannen står med to scoringer på 14 kamper for City denne sesongen.

– Kroppsspråket er nøkkelen til å bli en god spiller og folk snakker ikke nok om det. Oscar har et positivt kroppsspråk. Om han feiler prøver han igjen. Jeg sa til ham at han skulle vinne kamper for oss da jeg byttet ham inn, sa Guardiola til Viaplay.

Bobb ble tatt opp i førstelagsvarmen i sommer da Cole Palmer forlot klubben til fordel for Chelsea.

– Han fikk respekten til førstelagsspillerne med en gang. Det er det beste komplimentet du kan få som en ung spiller. At førstelagsspillerne kan stole på deg. Han kan spille i fem posisjoner, og å ha en slik spiller er helt fantastisk, sa Guardiola.

Bobb fikk i fjor høst sin landslagsdebut og trollbandt fort norske fotballsupportere. Den siste tiden har han gjort det samme i City. I midten av desember scoret han i mesterligakampen mot Røde Stjerne.

