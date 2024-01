Musiala-dobbel og ny Kane-scoring da Bayern vant

Supertalentet Jamal Musiala (20) scoret to ganger. 20-åringen scoret første etter 18 minutter før han doblet ledelsen 20 minutter før slutt. Like etterpå ble Grischa Prömel utvist for gjestene før Kane la på til 3-0 på overtid.

Engelskmannen har tatt tysk fotball med storm siden overgangen fra Tottenham i fjor sommer. Det har blitt 22 mål på 16 seriekamper så langt.

Nærmeste utfordrer i kampen om toppscoretittelen er Sehrou Guirassy fra Stuttgart. Sistnevnte står med 17 nettkjenninger.

Bayern er ett poeng bak serieleder Leverkusen etter 16 kamper.

