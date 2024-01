Haaland fortsatt skadd – rekker ikke lørdagens Newcastle-møte

Det avslørte Manchester City-manager Pep Guardiola på fredagens pressekonferanse foran kampen.

– Erling er ute, sa Guardiola.

Spanjolen bekreftet også at John Stones mister kampen mot Newcastle, mens han har håp om at Jack Grealish rekker den. Guardiola sier også at Kevin De Bruyne er aktuell for spill fra start.

Haaland har slitt med en skade i foten i lengre tid. Han har ikke spilt siden 0-1-tapet for Aston Villa 6. desember.

Etter kampen mot Newcastle får City tolv dagers pause før de møter Tottenham i FA-cupen. Til det oppgjøret er Haaland aktuell.