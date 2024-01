Sven-Göran Eriksson er kreftsyk: – Har i beste fall et år igjen

– Alle forstår jo at jeg har en sykdom som ikke er bra. Alle tipper at det er kreft, og det er det. Men jeg får stritte imot så lenge det går, sier «Svennis» i et radiointervju.

I februar i fjor ble det kjent at Eriksson måtte trekke seg tilbake fra offentligheten som følge av helseproblemer. Senere ble han akutt syk, og kreftdiagnosen ble stilt.

Kollapset

– Jeg ramlet sammen, besvimte rett og slett, og havnet på sykehuset. Det viste seg at jeg hadde fem små hjerneslag på én gang, i tillegg til kreft. Jeg hadde løpt fem kilometer dagen før, men det bare kom uten videre, forteller Svennis.

– Det er bukspyttkjertelen. Det kan bremses, men det er ikke mulig å operere, sier han og avslører:

– Jeg vet vel omtrent at jeg i beste fall har et år igjen, i verste fall mindre. Eller i beste fall kanskje enda lenger. Du kan ikke være helt sikker og den og den dagen. Det er best å ikke tenke på det, sier han.

Stor karriere

Eriksson var fotballtrener i en rekke land gjennom en over 40 år lang trenerkarriere. Han har blant annet vært landslagssjef i England, og han ledet storlag som Benfica, Roma, Lazio og Manchester City.

«Svennis» vokste opp i Torsby i Värmland og var selv fotballspiller før han ble trener for Degerfors allerede som 28-åring. Han nøt deretter stor suksess med IFK Göteborg, som han ledet til triumf i Uefa-cupen, og det åpnet veien for store treneroppdrag utenlands.

Hans siste treneroppdrag var som landslagssjef for Filippinene i 2018 og 2019. Selv om fotballkarrieren er over, insisterer Eriksson på å se lyst på livet.

– Man får lure hodet litt. Jeg kunne gått og tenkt på det hele tiden, sittet hjemme og vært grinete og tenkt at man har hatt uflaks. Det er nok fort gjort. Men nei, man får se det positive i saker og ting. Grav deg ikke ned for motgang – for det her er naturligvis den største motgangen – men gjør noe bra ut av det, sier han.