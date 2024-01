Start-spillerne i åpent brev: – Har ikke tillit til de som styrer klubben

Fædrelandsvennen og Nettavisen skrev sent tirsdag kveld om brevet som kom etter at Sindre Tjelmeland tidligere på dagen var ferdig som hovedtrener.

Start sliter hardt økonomisk og ble kastet ut av eliteseriekvalifiseringen etter at banen ikke var i god nok stand til kampen mot Bryne. I etterkant har kritikken haglet mot klubbledelsen, og flere har forlatt sine poster.

Tirsdag ytret også spillerne sin misnøye.

«Vi har ikke tillit til at de som per i dag styrer klubben har nødvendig kompetanse til å finne en ny hovedtrener og stake ut kursen videre for klubben», skriver Starts spillerstall i brevet.

Treningene skal etter planen starte opp mandag. De gulkledde står nå uten både hovedtrener og sportssjef før oppkjøringen til en ny sesong. I brevet peker spillergruppen på manglende kommunikasjon, stor usikkerhet om spillernes egen og klubbens fremtid og uforståelige økonomiske prioriteringer.

«At styret har jobbet i lengre tid med å sparke hovedtreneren vår, uten å ha en klar plan for hva som skal skje videre, virker lite gjennomtenkt. Og uten en kompetent sportssjef er den sportslige kompetansen i klubben sterkt svekket», heter det videre.

Starts ledelse har ikke kommentert brevet som ble sendt sent tirsdag kveld.

