Medier: Hoseth blir ny trener i danske Lyngby

Færøyske Nordlysid var først ute med å omtale avtalen onsdag. Nå hevder danske BT også å ha fått nyheten bekreftet.

Det har i lengre tid vært spekulert i at Hoseth er høyaktuell som ny trener i Lyngby.

Nordmannen kommer fra trenerjobb i færøyske Klaksvik. Der har han hatt stor suksess. Han ledet blant annet klubben til tredje kvalifiseringsrunden i Champions League.

BT skriver at det fortsatt pågår forhandlinger mellom Lyngby og Klaksvik om en kompensasjon for Hoseth, men at en enighet er rett rundt hjørnet.

Lyngby mistet nylig treneren Freyr Alexandersson til belgiske Kortrijk.

Hoseth har tidligere vært assistenttrener i Kristiansund.

Som spiller representerte han blant andre Molde, FC København, Vålerenga, Molde, Stabæk, Viking og Notodden.

Lyngby ligger på sjuendeplass i den danske superligaen etter 17 serieomganger.