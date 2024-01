Brite tar over som ny hovedtrener for damelandslaget

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Forbundet skriver at NFFs rekrutteringsgruppe, ledet av fotballpresident Lise Klaveness, i høst har arbeidet med å identifisere og vurdere ulike kandidater som ny landslagssjef.

«Valget falt på Gemma Grainger som har vært landslagssjef i Wales siden 2021, og dette er første gang NFF ansetter en landslagssjef på kvinnelandslaget som ikke er fra Skandinavia», skriver de.

Grainger kommer fra jobben som landslagssjef i Wales og har tidligere jobbet i Det engelske fotballforbundet i ti år. Der vat hun blant annet assistenttrener for kvinnelandslaget under EM i 2017 og hovedtrener for ulike aldersbestemte engelske landslag.

– Gemma kjenner den profesjonelle og internasjonale toppfotballen for kvinner svært godt. Hun er en ekstremt erfaren landslagstrener med ti år i det engelske fotballforbundet bak seg og nå sist to år som A-landslagssjef for Wales, sier Klaveness og fortsetter:

– Gemma er ettertraktet internasjonalt og har dyptgående referanser fra engelsk landslagsfotball som er et av de aller beste miljøene i internasjonal fotball nå.

Graingers avtale løper til 31. desember 2026 – med automatisk fornyelse til august 2027 om landslaget kvalifiserer seg til VM-sluttspillet sommeren 2027.

– Vi er overbevist om at Gemma skal bidra til at kvinnelandslaget vårt finner sin posisjon som en energisk og modig utfordrer til de beste i Europa og verden nå, sier Klaveness.

[ NFF stenger talentsamlinger for agenter: – Forstyrrelser vi ikke trenger ]