Tyske VM-vinnere hyller Beckenbauer: – Vil aldri glemme deg

Beckenbauer sovnet inn med familien rundt seg, og da nyheten ble kjent mandag ettermiddag sto hyllestene av den avdøde legenden i kø.

«Vi sørger over bortgangen til Franz Beckenbauer, den unike Kaiser. Uten han ville ikke Bayern vært den klubben den er i dag», skrev Bayern München i en uttalelse mandag kveld.

De tidligere Bayern-spillerne Lahm og Schweinsteiger tok begge til sosiale medier for å hylle Beckenbauer, som spilte for den tyske storklubben fra 1964 til 1977. I denne perioden ble det blant annet fire Bundesliga-titler, fire tyske cupmesterskap og tre europacuptriumfer.

«Franz Beckenbauer oppnådde store ting. Han var en briljant spiller som gjorde sporten til en viktig del av verden vi lever i. Eventyret fra VM på hjemmebane i 2006 lærte en selvkritisk nasjon til å like seg selv igjen. Jeg er for alltid takknemlig for at han lot meg være en del av det. Han er den største figuren tysk fotball noen gang har produsert», skriver Lahm.

Schweinsteiger har selv delt et bilde av ham og Beckenbauer, ledsaget av teksten:

«Takk for alt, Kaiser. Jeg vil aldri glemme deg. Hvil i fred, Franz».

