Norges Fotballforbund tar historisk grep – stenger talentsamlinger

Beslutningen bekreftes på nettsidene til NFF tirsdag.

De aktuelle samlingene er for landets største fotballtalenter i aldersgruppen 14 til 16 år.

– Vi har diskutert dette i flere år, og det var ingen enkel beslutning, sier Håkon Grøttland, leder for Landslagsskolen i forbundet.

Han peker på at talentleirene er en fin møteplass og referansearena for spillernes trenere, i tillegg til at det er mange stolte foresatte som ønsker å se på.

Likevel velger NFF nå å lukke dørene.

– På den andre siden er det behov for ro og minimalt med forstyrrelser når vi først samler de største talentene til nasjonale samlinger. Det er også en faktor at omfanget av agenter og speidere fra utenlandske klubber har økt, sier Grøttland.

Han sier en totalvurdering ligger bak avgjørelsen om å teste ut lukkede samlinger i 2024. Håpet er at dette vil optimalisere opplevelsen for spillerne og landslagstrenerne.

– Vi ønsker mer ro og minimalt med eksterne forstyrrelser, samt at NFF plikter å beskytte spillerne og spillernes klubber hva gjelder pågående aktører fra utlandet, sier Grøttland.

