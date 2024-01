NFF stenger talentsamlinger for agenter: – Forstyrrelser vi ikke trenger

Beslutningen bekreftes på nettsidene til NFF tirsdag.

De aktuelle samlingene er for landets største fotballtalenter i aldersgruppen 14 til 16 år.

– Vi har diskutert dette i flere år, og det var ingen enkel beslutning, sier Håkon Grøttland, leder for Landslagsskolen i forbundet.

Grøttland utdyper avgjørelsen til NTB.

– Vi har en opplevelse av at tribunen er stappfull av folk vi ikke har kjennskap til. For å sette det litt på spissen så har samlingene blitt en form for godtebutikk der det handler om å finne gull før alle andre. Det påvirker tilstedeværelsen og utviklingen til de unge spillerne.

– Trenger ikke de forstyrrelsene

Han peker på at talentleirene er en fin møteplass og referansearena for spillernes trenere, i tillegg til at det er mange stolte foresatte som ønsker å se på.

Likevel velger NFF nå å lukke dørene.

– På den andre siden er det behov for ro og minimalt med forstyrrelser når vi først samler de største talentene til nasjonale samlinger. Det er også en faktor at omfanget av agenter og speidere fra utenlandske klubber har økt, sier Grøttland.

– Vi trenger for all del agenter, men det har blitt for mye. De forstyrrelsene trenger vi ikke, supplerer Grøttland til NTB.

– Plikter å beskytte spillerne

Han sier en totalvurdering ligger bak avgjørelsen om å teste ut lukkede samlinger i 2024. Håpet er at dette vil optimalisere opplevelsen for spillerne og landslagstrenerne.

– Vi ønsker mer ro og minimalt med eksterne forstyrrelser, samt at NFF plikter å beskytte spillerne og spillernes klubber hva gjelder pågående aktører fra utlandet, sier Grøttland.

Han understreker at han synes det ikke bare er plusser med en slik avgjørelsen, og at den bryter litt det «norske», der åpenhet er en viktig verdi.

Grøttland forklarer at det ikke er spillere som har uttrykt ønske om en endring, men at det blir utfordret av klubbene.

– Det er et stort problem at unge talenter forsvinner til utlandet tidlig, og at klubbene nærmest ikke sitter igjen med noen ting. Når de er her på talentleir, er sånn sett på lån fra klubbene, og da har vi et ansvar, sier han til NTB.