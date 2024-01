Sjelden lang skadeperiode for Haaland – kun mistet flere kamper på rad én gang tidligere

Høsten 2021 satte en skade i hoften en stopper for ni strake kamper, inklusive to viktige kamper for Norge i VM-kvalifiseringen. Den gangen spilte Haaland for Borussia Dortmund.

Etter 1-0-tapet borte mot Aston Villa i starten av desember har den norske spydspissen manglet i totalt åtte kamper på rad, senest i 5-0-seieren hjemme i FA-cupen mot Huddersfield søndag.

De lyseblå er inne i en god periode med fem strake seirer i alle turneringer. I Premier League er avstanden opp til ligaleder Liverpool fem poeng. De regjerende mesterne har imidlertid én kamp mindre spilt.

Haaland var tilbake i trening forrige uke, og på fredagens pressekonferanse ga Pep Guardiola uttrykk for at nordmannen vil rekke kommende helgs bortekamp mot Newcastle på St James' Park.