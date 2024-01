Norges fotballherrer møter Tsjekkia og Slovakia i mars

Det opplyser Norges Fotballforbund på sitt nettsted. Det har vært jobbet en tid med å få på plass motstandere til mars-kampene.

– Dette er to motstandere som er klare for EM. Begge lagene har vist fin progresjon og var gode i EM-kvalifiseringen. Det blir ypperlige sparringpartnere som gir oss en real utfordring og muligheter til å jobbe med utviklingen av vårt eget spill, både offensivt og defensivt. Så får vi bruke anledningen til å slå dem og vise at vi også burde ha vært i mesterskap, sier landslagssjef Solbakken.

Kampen mot Tsjekkia spilles fredag 22. mars, mens Slovakia venter fire dager senere.

Norge møtte Slovakia sist i en tilsvarende mars-kamp for to år siden. Da scoret Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard hvert sitt mål i en 2-0-seier. Forrige møte med Tsjekkia var i VM-kvalifiseringen i juni 2017. Kampen på Ullevaal endte 1-1.

