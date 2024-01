Møller Dæhli klar for Molde – henter også Stenevik fra Godset

Molde bekrefter signeringene mandag. Dæhli har signert en fireårskontrakt med klubben.

– Jeg gleder meg til denne utfordringen. Det føles godt og riktig å være tilbake i Molde igjen nå, sier han.

– En spiller vi bestandig har hatt i bakhodet siden han dro herfra, og nå er timingen full klaff for alle parter til å komme hjem igjen. Mats kommer til å gjøre oss enda mer spillsterk i det offensive spillet. Han har et godt fotballhode som vi ønsker å utnytte maksimalt i årene som kommer, sier trener Erling Moe.

Dæhli spilte en liten periode for Molde i 2013 før han tidlig i 2014 ble hentet til Cardiff av daværende trener Ole Gunnar Solskjær.

Utenlandsopphold

Siden den gang har midtbanemannen spilt for Freiburg, St. Pauli, Genk og Nürnberg. Han hadde opprinnelig kontrakt med sistnevnte klubb til sommeren 2025.

Nå returnerer han til Eliteserien og Molde, bekrefter klubben i sine mediekanaler.

Tidligere i januar bekreftet Molde-direktør Øystein Neerland at Dæhli hadde vært på besøk i klubben.

Dæhli var i en rekke år en del av Manchester Uniteds ungdomssatsing, men fikk aldri sitt gjennombrudd i den engelske storklubben.

Dæhli står med 36 landskamper der den hittil siste kom i juni i fjor.

Stenevik klar

Halldor Stenevik (23) har også skrevet under på en fireårskontrakt med Molde.

Bergenseren startet karrieren sin i Brann, men fikk bare fire kamper for A-laget. Stenevik har de siste årene spilt i Strømsgodset, og til tross for sin unge alder spilt 110 kamper for drammenserne. Fasiten er fire mål og tolv målgivende.

– Halldor er en spiller vi har vært ute etter før, og nå passet det for alle parter. Han er løpssterk, fysisk sterk og et godt supplement fra det vi har her fra før. Jeg er veldig glad og fornøyd med at vi fikk signert han nå, sier trener Moe.

