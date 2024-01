Bobb strålte da City tok seg enkelt videre i FA-cupen uten Haaland

Det skulle imidlertid ta godt over en halvtime før ballen satt i mål for verdens beste klubblag. Scoringen kom da Phil Foden plukket opp en ball i feltet og banket vertene i ledelsen. Det var også kampens første skudd på mål.

Men det skulle ikke ta med enn fire minutter før ledelsen var doblet. Matheus Nunes og Foden spilte vegg inne i feltet, sendte ballen videre til Rico Lewis, som assisterte Julian Álvarez.

I forkant av de to målene måtte imidlertid Manuel Akanji ut med en skade etter bare 18 minutter.

Etter hvilen økte City til 3-0 da Bobb slo et innlegg som gikk via Ben Jacksons ansikt og inn i mål, før Foden satte inn sitt andre mål for kvelden, sju minutter senere.

Med et kvarter igjen på klokken fastsatte Jérémy Doku resultatet etter nydelig forarbeid av blant annet Bobb.

City måtte klare seg uten Erling Braut Haaland, som fortsatt sliter med en skade i foten. Nordmannen har ikke vært på banen siden han pådro seg skaden mot Aston Villa 6. desember. Haaland så søndagens oppgjør fra tribunen.

Kevin De Bruyne gjorde imidlertid comeback da han ble byttet unn etter en snau time. Belgieren har vært ute med skade siden ligaåpningen mot Burnley. De Bruyne assisterte Doku på 5-0-scoringen.

[ Isak med måldobbel i Newcastle-opptur – slo erkerivalen ut av cupen ]