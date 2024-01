Isak med måldobbel i Newcastle-opptur – slo erkerivalen ut av cupen

Sunderland-fansen drømte om å danke ut erkefienden og gjøre livet enda mer surt for Newcastle-manager Eddie Howe, men vertene var ikke i nærheten.

Et selvmål fra Daniel Ballard ti minutter før pause tok piffen ut av Sunderland. Det kom etter et forsøk på å stoppe et innlegg fra å nå Isak.

Sistnevnte hamret inn 2-0 rett etter sidebytte, og i siste ordinære minutt var svensken treffsikker fra straffemerket. Avansementet til FA-cupens fjerde runde var kjærkomment for et Newcastle-lag som har slitt tungt de siste ukene.

Lørdagens kamp var lagenes første møte siden mars 2016. Siden har Sunderland og Newcastle rykket ned fra Premier League, men kun sistnevnte har tatt steget opp igjen.

